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Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы
Сегодня, 17:33
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Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы

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Глава РФ объяснил,чем вызваны проблемы в топливной сфере ЕС.

Путин отметил "истерику и неразбериху" на энергетическом топливном рынке ЕС из-за спекуляций на теме климатических изменений. Такое заявление глава государства сделал во время правительственного совещания с кабинетом министров РФ. Угроза связана также с сокращением инвестиций в данном направлении.

Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли.

Владимир Путин, президент РФ

Цена газа в Европе обновила исторический рекорд.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, газ, климат, климатические изменения, нефть, топливо, энергетика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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