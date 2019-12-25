Путин назвал истерикой и неразберихой ситуацию на энергорынках Европы

Глава РФ объяснил,чем вызваны проблемы в топливной сфере ЕС.

Путин отметил "истерику и неразбериху" на энергетическом топливном рынке ЕС из-за спекуляций на теме климатических изменений. Такое заявление глава государства сделал во время правительственного совещания с кабинетом министров РФ. Угроза связана также с сокращением инвестиций в данном направлении.

Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Владимир Путин, президент РФ

Цена газа в Европе обновила исторический рекорд.

Фото: Kremlin.ru