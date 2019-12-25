Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

Цена на топливо достигла 1247 долларов за тысячу "кубов".

Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября побила рекорд. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена на голубое топливо достигла 1247 долларов за одну тысячу кубических метров. Днем ранее стоимость газа в европейских странах впервые превысила 1200 долларов за тысячу "кубов", однако затем резко снизилась на фоне сообщений об одобрении начала тестирования первой нитки "Северного потока – 2". После этого цена упала примерно на 70 долларов.

Ранее лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что тарифы на голубое топливо в Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче. Она назвала это явление "скандалом огромного масштаба".

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