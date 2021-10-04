Тимошенко назвала тарифы на газ в Украине "скандалом огромного масштаба"

Украинский политик утверждает, что тарифы на голубое топливо в Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче.

Лидер оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что тарифы на голубое топливо в Украине в восемь раз превышают его себестоимость при добыче. Об этом она сказала в эфире телевизионного канала "Украина 24".

Украинский политик назвала это явление "скандалом огромного масштаба". Тимошенко напомнила, ранее бывший главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил, что себестоимость газа на Украине составляет одну гривну за "куб". Однако в самой компании его слова опровергли.

Ватерландер сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну за кубометр, это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен - в восемь раз дороже? Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина"

По ее словам, годовая прибыль "Нафтогаза" равна 76 миллиардам гривен, а медицинское обслуживание граждан Украины обходится бюджету государства в 126 миллиардов гривен ежегодно.

Напомним, с 1 января текущего года на Украине подорожал газ. Правительство отменило для населения льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии.

Ранее на Украине связали потерю транзита газа с водной блокадой Крыма.

Видео: Youtube/Україна 24