СК возбудил семь уголовных дел о пытках и изнасилованиях в колониях Саратовской области

Следственный комитет проводит проверку и допросы в колонии.

СК РФ по Саратовской области возбудил еще 4 уголовных дела за совершение преступлений в отношении осужденных. 2 дела были возбуждены из-за насильственных действий сексуального характера, еще 2 случая касаются превышения должностных полномочий. Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал ролик в YouTube, на котором, предположительно, издеваются над заключенными ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области. Люди в форме применяют к мужчинам физическую силу.

Также региональный СК расследует еще 3 уголовных дела по 4 эпизодам, предусмотренных статьей "Насильственные действия сексуального характера". По данным следствия, они были совершены с января 2020-го года по май 2021-го года. Потерпевшими стали четыре осужденных.

На данный момент следователи проводят осмотр всех помещений УФСИН, изымают предметы и документы, проводят допросы. Назначен ряд судебных экспертиз. В Следственном комитете пообещали дать оценку действиям или бездействию сотрудников исправительного учреждения. В описании видео, который опубликовал Gulagu.net, подчеркивается, что эти видео также были и у ФСИН.

Видео: СК РФ по Саратовской области