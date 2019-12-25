СМИ: два человека погибли при прямом попадании ракеты в машину в Израиле

В ночь на 12 мая продолжилось противостояние между Израилем и Палестиной.

СМИ: утром 12 мая два человека погибли при прямом попадании ракеты в машину в Израиле. Об этом рассказали местные журналисты из издания The Jerusalem Post. По данным СМИ, инцидент зафиксирован в одном из районов Лода. В городе объявлен режим ЧС. Боеголовки долетели до населенного пункта из сектора Газа. Жертвами стали местный житель 50 лет и 16-летняя девушка.

С понедельника на территории Израиля после столкновения арабов и евреев погибли пятеро. В Ашкелоне 11 мая были убиты две женщины, а вечером того же дня - ее одна жительница страны в Ришон-ле-Ционе. В ночь на 12 мая армия Иерусалима продолжила серию атак по военным объектам в палестинском анклаве. ЦАХАл разрушил дома трех руководителей местного движения ХАМАС.

Журналисты телеканала Al-Mamlaka уточнили, что 35 человек, включая 12 детей и одну женщину, погибли в результате израильских ракетных ударов по сектору Газа. Таким образом в палестинском анклаве жертвами стали 233 местных жителя.

Напомним, что ракетный обстрел ведется сторонами после начала беспорядков около мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. В столкновениях пострадали более 700 человек. Суд Израиля принял решение изъять дома в квартале Шейх-Джарра у живущих там уже более полувека арабских семей. Здания должны перейти еврейским переселенцам, которые жили там до 1948 года. Помещения находятся в 500 метрах от мечети. В настоящее время речь идет о переселении восьми семей, но сейчас палестинцы опасаются того, что в скором времени их насильно выгонят из родных домов. Ранее дома были им предоставлены Иорданией.

В Нью-Йорке завершилось шествие в поддержку Палестины.

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