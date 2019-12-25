Яир Ревиво назвал происходящее гражданской войной.

Мэр израильского Лода утратил контроль над городом и попросил ввести войска. Об этом рассказали журналисты из местного издания Times of Israel. По информации от СМИ, власти города потеряли контроль за ситуацией из-за возникших беспорядков. На территории населенного пункта ведутся столкновения между арабами и еврейским народом.

Напомним, что Лод находится в 20 километрах от Тель-Авива. Мэр Яир Ревиво полагает, что беспорядки в городе по сути являются гражданской войной. Он заявил о поджогах синагог, жилых домов и сотен транспортных средств.

Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Это новая Хрустальная ночь Яир Ревиво, мэр Лода

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал сложившуюся в Лоде ситуацию. Он назвал ее "анархией". Чиновник пообещал в случае необходимости ввести в городе комендантский час ради "восстановления закона и порядка".

Напомним, что Хрустальной ночью называется еврейский погром в нацистской Германии и Австрии, произошедший в ноябре 1938 года. В этот период погибли десятки тысяч человек. Многие улицы были перекрыты из-за осколков витрин зданий, разбитых в помещениях, принадлежавших евреям.

Reuters: при обстреле палестинскими радикалами Ашкелона погибли два человека.

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