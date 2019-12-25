В центре американского города собрались левые радикалы и сторонники палестинского государства.

В Нью-Йорке завершилось шествие в поддержку Палестины. Об этом рассказали журналисты ТАСС. По информации от корреспондента с места событий, акция закончилась коллективной молитвой в Центральном парке. К нему активисты дошли через Таймс-сквер по 42-ой улице к Бродвею. Проповедник произнес речь о погибших, а также сторонники палестинского анклава заявили о необходимости освобождения региона. Митинг продолжался около трех часов. В нем приняли участие несколько сотен американцев.

Я никогда не думал, что увижу в Нью-Йорке столько палестинских флагов. один из участников шествия

Правоохранительным органам пришлось задержать двух митингующих. Частично толпа перекрыла движение по улицам, но активисты не предпринимали агрессивных действий против властей или городского и частного имущества. Они скандировали лозунг: "От реки Иордан и до моря Палестина будет свободной".

Мэр израильского Лода утратил контроль над городом и попросил ввести войска.

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