Франция оштрафовала Google на 500 миллионов евро

Компания использовала материалы СМИ на своих сервисах и не предоставляла за это им выплаты.

Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал компанию Google на 500 миллионов евро. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Сообщается, что компания не выполнила требования властей о выплатах СМИ за использование их материалов на сервисах Google. На выполнение условий было дано два месяца. За каждый день просрочки "капал" штраф в размере 900 тыс. евро.

Кроме того, сообщается, что компания обязана выплатить штраф за игнорирование нескольких запретов суда, которые были вынесены весной прошлого года. Сумма санкций не уточняется.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в городе Бедминстер заявил, что подает иск в суд в отношении соцсетей и глав основателей компаний Facebook, Twitter и Google.

Ранее мы сообщали, что Instagram начнет конкурировать с TikTok и YouTube.

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