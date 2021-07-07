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Трамп заявил, что подает иск против Facebook, Twitter, Google

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Он заявил, что деятельность соцсетей необходимо остановить.

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в городе Бедминстер заявил, что подает иск в суд в отношении соцсетей и глав основателей компаний Facebook, Twitter и Google.

Мы просим окружной суд США по Южному округу Флориды немедленно остановить деятельность социальных сетей, незаконную постыдную цензуру американского народа, а они занимаются именно этим, мы требуем положить конец теневому блокированию аккаунтов, умалчиванию и черным спискам, - отметил Трамп.

Экс-президент подчеркнул, что на эти компании необходимо наложить штрафные санкции. Однако сам Трамп рассчитывает на мировое соглашение и данный процесс будет так называемым переломным моментом для всей страны.

Напомним, что Дональда Трампа лишили возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram в последние недели на посту президента США.

Видео: YouTube / C-SPAN

 

Теги: дональд трамп, иск дональда трампа к facebook twitter google
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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