Президент США выступил с видеообращением к нации в Белом доме.

Дональд Трамп заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова. Об этом американский президент заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter-аккаунте Белого дома. Политик записал ролик в Овальном кабинете администрации США.

Хочу сказать несколько слов о беспрецедентном нападении на свободу слова, которую мы видели в последние дни. Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны Дональд Трамп, президент США

Американский лидер отметил, что сейчас особенно важно слышать друг друга, а не предпринимать попытки заставить оппонентов молчать.

Напомним, что ранее Дональда Трампа заблокировали практически во всех социальных сетях.

Палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу.

Видео: Twitter / The White House