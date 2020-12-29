Политика признали ответственным за подстрекание к мятежу.

Палата представителей вынесла импичмент Дональду Трампу. За такое решение проголосовали 232 конгрессмена, включая десятерых республиканцев. Против постановления вступили 197 человек. Известно, что импичмент действующему президенту объявлен по единственной статье - подстрекательству к мятежу. Таким образом политик стал единственным главой государства, которому нижняя палата Конгресса США дважды вынесла импичмент на посту правления.

В свете этих реалий я считаю, что в интересах нашей страны будет, чтобы конгресс и исполнительная власть провели последующие семь дней, полностью сосредоточившись на том, чтобы помочь безопасной инаугурации и должной передаче власти будущей администрации Байдена Митч Макконнелл, спикер верхней палаты парламента (Сената США)

В подписанной Палатой представителей резолюции говорится о том, что действия главы Белого дома попадают под формулировку, закрепленную в Конституции. Речь идет о "тяжких преступлениях и проступках". Далее документ должен был быть направлен в Сенат, однако республиканцы заявили о том, что не планируют выносить Трампу импичмент в верхней палате парламента. Они добавили, что не успеют сделать это до истечения срока полномочий Дональда Трампа, который истекает 20 января.

Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке к Конституции.

Фото: Pixabay.com