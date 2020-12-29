Глава Белого дома не видит для себя рисков отстранения от должности.

Дональд Трамп оценил риск отстранения по 25-й поправке к Конституции. Об этом американский политик заявил в рамках собственного выступления в Техасе. Спикер отметил, что не беспокоится о возможной отставке с поста президента страны. Ранее о неспособности главы Белого дома исполнять свои обязанности заявили представители палаты представителей. Сам Трамп уверен, что сценарий импичмента для него представляет "нулевой риск", а саму ситуацию он назвал "самой большой и злобной фальшивкой".

Напомним, что 11 января члены демократической партии презентовали в Конгрессе США резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу задействовать 25-ую поправку к Конституции. Она предполагает передачу чиновнику полномочий президента. Такая ситуация станет возможной, если сам Пенс и более половины представителей кабинета министров согласятся признать, что Дональд Трамп не может более выполнять свои обязанности.

В противном случае демократы грозят Трампу импичментом. В конгрессе будет рассмотрена статья о "подстрекательстве к мятежу". Также политику грозят запретить занимать любые государственные должности в будущем. Голосование по данному вопросу намечено на 13 января.

Трамп сравнил импичмент с "охотой на ведьм".

Видео: YT / The Sun

