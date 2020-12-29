Трамп сравнил импичмент с "охотой на ведьм"

Он также отметил, что не хочет насилия.

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию с призывом к импичменту главы государства с "охотой на ведьм". Об этом сообщает телеканал CNBC.

Трамп отметил, что не хочет насилия, но также отметил, что призывы к его отстранению "вызывают невероятный гнев". Американский лидер считает тему импичмента "продолжением великой охоты на ведьм в истории политики".

Ранее 218 демократов в палате представителей США поддержали резолюцию об импичменте Трампа. Американского лидера обвиняют в "подстрекательстве к мятежу"

Ранее стало известно, что Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.

Видео: C.SPAN