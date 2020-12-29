Трамп сравнил импичмент с "охотой на ведьм"

Действующий президент США Дональд Трамп сравнил ситуацию с призывом к импичменту главы государства с "охотой на ведьм". Об этом сообщает телеканал CNBC.
Трамп отметил, что не хочет насилия, но также отметил, что призывы к его отстранению "вызывают невероятный гнев". Американский лидер считает тему импичмента "продолжением великой охоты на ведьм в истории политики".
Ранее 218 демократов в палате представителей США поддержали резолюцию об импичменте Трампа. Американского лидера обвиняют в "подстрекательстве к мятежу"
Ранее стало известно, что Трамп утвердил режим ЧС в Вашингтоне для обеспечения безопасности на инаугурации.
Видео: C.SPAN
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