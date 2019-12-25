Instagram начнет конкурировать с TikTok и YouTube

В соцсети появится больше видео.

Глава Instagram Адам Моссери анонсировал изменения в соцсети. Он сказал, что Instagram больше не является специализированным приложением для обмена фотографиями.

По словам Моссери, компания вдохновилась успехом TikTok и YouTube и теперь думает о том, чтобы представить в соцсети больше развлечений и видео.

Он пообещал сделать видео в соцсети полноэкранными. Причем речь идет об основном пользовательском контенте, а не о сторис.

Стало известно, что в ближайшие полгода Instagram будет активнее монетизировать платформу и экспериментировать с рекомендациями.

Ранее мы писали, что в Google Play обнаружили приложения, которые воруют логины и пароли пользователей Facebook.

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