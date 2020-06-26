Россиян предупредили о приложениях, которые воруют логины и пароли

Некоторые приложения еще доступны для скачивания.

Российский разработчик антивирусных программ "Доктор Веб" (Dr.Web) обнаружил в каталоге Google Play приложения, которые воруют логины и пароли пользователей Facebook. Некоторые из этих приложений еще доступны для скачивания.

Анализ этих вредоносных программ показал, что все они получали настройки для кражи логинов и паролей от учетных записей Facebook. Однако злоумышленники могли легко изменить их параметры и скомандовать им загрузить страницу какого-либо иного легитимного сервиса или же вовсе использовать полностью поддельную форму входа, размещенную на фишинговом сайте, - сообщили в компании.

Специалисты выявили десять троянских приложений, распространяемых под видом безобидных программ. В общей сложности их установили 5,8 млн раз. Речь идет о приложениях Processing Photo, App Lock Keep, App Lock Manager, Lockit Master, Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Horoscope Pi, Inwell Fitness, PIP Photo.

Сообщается, что после обращения компании в Google часть программ удалили из Google Play. Но некоторые все еще были доступны на момент выхода релиза компании.

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Фото: pixabay