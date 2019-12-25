СК Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении сотрудников портала Tut.by

Против сотрудников белорусского компании "Тут Бай Медиа", которой принадлежал новостной портал tut.by, возбуждено уголовное дело за разжигание национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета Белоруссии.
Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
ГСУ СК Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 "Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц" Уголовного кодекса Беларуси.
из сообщения ведомства
Напомним, в мае текущего года белорусские силовики пришли в офис портала tut.by. Там прошли обыски и были задержаны 15 сотрудников, включая генерального директора и его заместителей. Доступ к веб-ресурсу был заблокирован, а редакция опечатана. В отношении должностных лиц " Тут Бай Медиа" было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В августе минский суд признал экстремистской всю информационную продукцию Tut.by. В течение массовых протестов, происходящих на территории Белоруссии в 2020 году, портал активно освещал событий того времени.
Ранее в Белоруссии задержали 136 человек по делу об оскорблении погибшего сотрудника КГБ.
Фото: ВК/Следственный комитет Республики Беларусь
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все