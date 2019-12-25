СКА продлил контракт с Евгением Кетовым на два года

Нападающий играет в команде с сезона 2012/13.

Хоккейный клуб СКА и нападающий Евгений Кетов договорились о новом контракте. Соглашение с игроком продлено на два года.

"Переговоры проходили быстро, поскольку было четкое желание остаться. Рад, что на меня рассчитывают, хочу и дальше приносить пользу команде. Петербург и правда стал очень родным городом, а клуб - тем более. Хочу сказать большое спасибо болельщикам за отличную поддержку - приятно, что в нашем дворце всегда аншлаги", - приводит слова Кетова официальный сайт СКА.

Евгений Кетов играет за СКА с сезона 2012/13. В составе петербургской команды нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон.

Ранее нападающий Александр Барабанов рассказал о переходе из СКА в "Торонто".

Фото: ska.ru