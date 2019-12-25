Александр Барабанов прокомментировал переход из СКА в "Торонто"

Клуб НХЛ подписал с нападающим однолетний контракт новичка.

Нападающий сборной России по хоккею Александр Барабанов в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал о переходе из СКА в "Торонто Мэйпл Лифс". На игрока также претендовал клуб "Аризона Койотис".

"Для меня это был тяжелый выбор. Но как говорят, это любовь с первого взгляда. Есть притягательность у "Мэйпл Лифс". Хотя все равно я долго думал, советовался с семьей. Огромное спасибо представителям "Аризоны" - особенно Джону Чайке - за то, что проявили ко мне интерес. Приятно, что за тобой следят, обращают внимание на твою игру. Я пообщался со всеми ребятами, кто играл в "Торонто". Здесь созданы все условия - только выходи и играй в хоккей", - сказал Барабанов.

"Торонто" подписал с хоккеистом однолетний контракт новичка. В нынешнем составе клуба уже выступают два российских форварда - Илья Михеев и Егор Коршков.

Напомним, Александр Барабанов выступал за СКА с 2014 по 2020 года. В составе петербургской команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. По итогам последнего регулярного сезона КХЛ нападающий провел 43 матча и набрал 20 очков.

Ранее стало известно, что СКА продлит контракты с пятью игроками.

Фото: ska.ru