СКА продлит контракты с пятью игроками

Их действующие соглашения с клубом заканчиваются 30 апреля.

Как сообщает агентство "РИА Новости", петербургский СКА планирует подписать новые соглашения с пятью хоккеистами.

В этот список попали защитник Антон Белов, нападающие Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Йоонас Кемппайнен и Евгений Кетов. Их действующие контракты с армейским клубом истекают 30 апреля 2020 года.

Напомним, СКА должен был встретиться в полуфинале Восточной конференции с "Йокеритом", но финский клуб в связи с эпидемией коронавируса отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. 25 марта КХЛ досрочно завершила сезон.

Ранее хоккеисты СКА записали видео-обращение к болельщикам, поблагодарив их за поддержку.

Фото: ska.ru