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Хоккеисты петербургского СКА обратились к болельщикам в связи с отменой сезона в КХЛ

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Команда должна была сыграть с "Йокеритом" в плей-офф Кубка Гагарина.

Пресс-служба хоккейного клуба СКА выложило в социальных сетях видео-обращение команды к болельщикам в связи с отменой сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.). 

Хоккеисты СКА и главный тренер команды Алексей Кудашов поблагодарили всех, кто болел за команду. Они были готовы продолжить сезон, но в нынешней ситуации здоровье оказалось важнее.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА прошел подольский "Витязь" и должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за трофей из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал решение КХЛ отменить сезон.

Видео: VK / @ska

Теги: континентальная хоккейная лига, коронавирус, кубок гагарина, хк ска санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей,

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