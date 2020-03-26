Хоккеисты петербургского СКА обратились к болельщикам в связи с отменой сезона в КХЛ

Команда должна была сыграть с "Йокеритом" в плей-офф Кубка Гагарина.

Пресс-служба хоккейного клуба СКА выложило в социальных сетях видео-обращение команды к болельщикам в связи с отменой сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.).

Хоккеисты СКА и главный тренер команды Алексей Кудашов поблагодарили всех, кто болел за команду. Они были готовы продолжить сезон, но в нынешней ситуации здоровье оказалось важнее.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА прошел подольский "Витязь" и должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за трофей из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал решение КХЛ отменить сезон.

Видео: VK / @ska