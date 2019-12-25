Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал решение КХЛ отменить сезон

Нападающий петербургского СКА Кирилл Марченко поделился мнением об отмене сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.) в связи с эпидемией коронавируса.

"Не могу говорить о том, хорошее это решение или плохое. Рад, что больше нет непонимания, для чего мы тренируемся. Теперь понятно, как двигаться дальше и что делать. Хотелось ли нам доиграть плей-офф? Конечно, не зря же мы столько тренировались и играли. В то же время плей-офф должен быть плей-офф: ты проводишь много игр, они идут одна за другой, все тебя держит в тонусе, болельщики подгоняют" - сказал Марченко в интервью телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА прошел подольский "Витязь" и должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за трофей из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что защитник СКА Артем Зуб может перейти в "Оттаву Сенаторз"

Фото: ska.ru