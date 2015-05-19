Защитник СКА Артем Зуб может перейти в "Оттаву"

В ближайшие недели хоккеист примет окончательное решение.

Журналист портала TSN Hockey Даррен Дрегер в своем аккаунте в Twitter рассказал об интересе клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) к защитнику петербургского СКА Артему Зубу.

По информации Дрегера, в услугах хоккеиста заинтересованы два клуба. Один из них - "Оттава Сенаторз", за который играют защитник Никита Зайцев и центрфорвард Артем Анисимов. Информацию о второй команде источник не разглашает, ссылаясь на то, что вариант с переездом в Оттаву считается приоритетным. В ближайшие несколько недель Зуб должен принять окончательное решение.

Напомним, в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Артем Зуб провел 57 игр и набрал 22 очка. СКА в первом раунде Кубка Гагарина прошел подольский "Витязь" и должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы в плей-офф из-за эпидемии коронавируса.

Ранее стало известно, что руководство КХЛ принято решение отменить нынешний сезон.

Видео: YouTube / КХЛ, Хоккейный Клуб СКА