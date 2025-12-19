Две передачи Зуба помогли "Оттаве" одержать победу над "Колорадо"

Защитник набрал 19 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Оттава" добилась победы над "Колорадо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Канадиен Тайр-центр" в Оттаве.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал две голевые передачи на Ника Казинса и Тима Штюцле. "Оттава" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 57 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артем Зуб провел в составе "Оттавы" 52 матча, забросил четыре шайбы и отдал 15 голевых передач. Россиянин идет на 13-м месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

