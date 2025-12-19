Шайба Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Филадельфию"

Россиянин набрал 44 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Коламбус" обыграл "Филадельфию" со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей в концовке первого периода. "Коламбус" после трех побед подряд идет на 11-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 57 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел в составе "Коламбуса" 48 матчей, забросил 19 шайб и отдал 25 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL