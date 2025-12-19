Шайба Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Сиэтлом"

На счету форварда 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" потерпел поражение от "Сиэтла" со счетом 1:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Клаймэт Пледж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Сиэтла" в третьем периоде, однако это не помогло "столичным" исправить ситуацию. "Вашингтон" идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 57 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 54 матча, забросил 22 шайбы и отдал 23 голевые передачи. Россиянин идет на 51-м месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

