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В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона

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Оставшаяся часть игр отменена.

В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, - сказано в сообщении КХЛ.

Оставшаяся часть игр сезона отменена.

Отмечается, что решение приняли после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. В КХЛ добавили, что оно продиктовано безопасностью спортсменов, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации игр.

В лиге отметили, что рассматривали и другие сценарии — от доигрывания до 30 апреля или  летом, в июне и июле. Но эти сценарии посчитали маловероятными.

Ранее Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием.

Теги: коронавирус, кхл, отмена игр, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Хоккей,

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