В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона

Оставшаяся часть игр отменена.

В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире, - сказано в сообщении КХЛ.

Оставшаяся часть игр сезона отменена.

Отмечается, что решение приняли после консультаций со всеми заинтересованными сторонами. В КХЛ добавили, что оно продиктовано безопасностью спортсменов, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации игр.

В лиге отметили, что рассматривали и другие сценарии — от доигрывания до 30 апреля или летом, в июне и июле. Но эти сценарии посчитали маловероятными.

Ранее Светлана Хоркина сравнила перенос Олимпиады-2020 с божьим наказанием.