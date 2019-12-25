Восстановление полетов со странами проходит на взаимной основе.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами. Об этом сообщает "РИА Новости".

После продолжительных ограничений из-за пандемии COVID-19 россияне смогут отправиться в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. По данным агентства, восстановление полетов проходит на взаимной основе.

Уточняется, воздушные суда из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду будут отправляться три раза в неделю. Перелеты из столичных аэропортов в Рейкьявик и Валлетту организуют два раза в неделю. Рейсы по маршруту Грозный - Джидда и Махачкала - Джидда будут отправляться по одному разу в неделю.

Сообщается, что РФ также увеличит число рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Отметим, что при возвращении обратно в Россию гражданам необходимо сдать два теста на коронавирус. Первые тест следует сделать в течение трех дней после возвращения в РФ, а второй – в течение пяти суток. Результаты необходимо опубликовать на едином портале государственных услуг.

Ранее Турция предложила России возобновить полеты на популярные курорты.

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