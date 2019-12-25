Турция предложила России возобновить полеты на популярные курорты

В основном путешественники ездят в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир.

Турция предложила России создать модель безопасного туризма, которую ранее использовали с Германией. В первую очередь предлагается возобновить полеты на популярные курорты. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова министра культуры и туризма турецкой республики Мехмет Нури Эрсой.

В основном путешественники ездят в Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Министр отметил, что в этих регионах прирост новых случаев заражения коронавирусом на 50% ниже среднего показателя по Турции.

Министр уверен, что в дальнейшем авиасообщение с Россией можно будет расширить. Он также подчеркнул, что с Германией подобная система оказалась очень успешной.

Напомним, Россия приостановила полеты в Турцию с 15 апреля по 1 июня. По последним данным, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в стране снизился до 7839.

Ранее мы писали, что Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с COVID-19.

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