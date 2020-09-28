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Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с COVID-19
Сегодня, 10:06
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phil_k

Россия направит в Турцию экспертов для оценки ситуации с COVID-19

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с 17 мая Турция смягчила ограничения по COVID-19.

Делегация экспертов из России посетит Турцию для оценки обстановки с коронавирусом на территории курортов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяны Голиковой.

По ее словам, также будет оценена возможность возобновления авиасообщения с Турцией. Голикова уточнила, что в группу экспертов войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества.

Вице-премьер отметила, Турция является популярной страной среди россиян, которые предпочитают проводить отдых в теплых краях, но власти РФ должны убедиться в безопасности прежде чем открывать границы с ней.

Напомним, с 17 мая Турция смягчила ограничения по COVID-19. На территории страны отменяется запрет на внутренний туризм, магазинам, пекарням и рынкам позволили работать по выходным, однако, кафе и рестораны продолжат работать только навынос и доставку. 

Ранее Эрдоган заявил о поддержке палестинцев Иерусалима Турцией.

Фото: pixabay.com

Теги: covid-19, коронавирус, отдых в турции, татьяна голикова, турция
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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