С 17 мая Турция смягчает ограничения по коронавирусу

Сохраняется комендантский час и ограничения на междугородные поездки во время него.

С понедельника, 17 мая, Турция смягчает ограничительные меры по коронавирусу. Об этом стало известно из циркуляра, распространяемого Министерством внутренних дел Турции.

В документе говорится, что отменяется запрет на путешествия внутри страны. С понедельника магазины, пекарни и рынки будут работать не только по будням, но и выходные дни с 10.00 до 17.00. Кафе и рестораны продолжат работать только навынос и доставку.

Однако сохраняется комендантский час и ограничения на междугородные поездки во время него.

Напомним, с 17 апреля в Турции был введен полный локдаун из-за резко ухудшившейся обстановки с коронавирусом. Практически все заведения были закрыты, транспорт работал с 50% наполняемостью, введен круглосуточный комендантский час. Гражданам разрешено выходить на улицу только по необходимости.

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