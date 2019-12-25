В Минздраве призвали россиян не ждать третьей волны COVID-19 и привиться

Министра здравоохранения России считает вопросы о третьей волне банальными и абсурдными.

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей РФ сделать прививку от COVID-19, не дожидаясь третьей волны пандемии. Об этом он сообщил телеканалу "Россия 1".

По его словам, представителей ведомства часто спрашивают, стоит ли ждать прихода новой волны. Министр считает, что нужно воздержаться от подобных вопросов и приходить на вакцинацию в медицинские учреждения.

Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, "авось" в данной ситуации не сработает. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Согласно данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, на территории России зарегистрировано 4 940 245 случаев заражения, выздоровели 4 556 073 россиянина, умерло от коронавируса почти 116 тысяч человек.

Ранее в Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса.

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