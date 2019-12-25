Николай Малышев считает, что о тенденции говорить пока что рано.

Бывший главный инфекционист Москвы объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19. В интервью "РИА Новостям" Николай Малышев прокомментировал данные оперштаба о резком росте числа новых зараженных ковидом в российской столице. Эксперт полагает, что статистика обусловлена майскими праздниками, но чтобы рассуждать о тенденции, следует оценить динамику случаев за следующие несколько дней.

Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. Но, заболеваемость - это пила, то больше, то меньше. Николай Малышев, инфекционист

Напомним, что за последние сутки по Москве медики диагностировали коронавирус у 3 818 человек. Этот показатель стал максимальным с 17 января.

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Фото: Piter.tv