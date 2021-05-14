Анастасия Ракова оценила эпидемиологическую обстановку в столице.

Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в столице напряженной. Такое заявление на пресс-конференции ТАСС сделала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Чиновница не исключила дальнейшие колебания показателей заболеваемости в большую и меньшую сторону.

Конечно, коронавирус никуда не исчез. Цифры заболеваемости нас не радуют. Но мы должны понимать, что коронавирус завтра никуда не уйдет и такие периодические повышения или понижения заболеваемости возможны. Анастасия Ракова, заммэра Москвы

По информации от спикера, жители региона научились жить в условиях пандемии и соблюдать рекомендуемые Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические меры. Власти Москвы заметили, что возможности вакцинации населения не ограничены. На данный момент город находится на первом месте по числу новых инфицированных ковидом.

В России выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 20 марта.

Видео: Facebook / Пресс-центр ТАСС