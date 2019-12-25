За сутки по стране заразились 9 462 человека.

В России выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 20 марта. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции по стране. За последние сутки число новых пациентов увеличилось на 9 462 человек. В общей сложности от ковида с начала момента пандемии пострадали 4 922 901 человек. на лечении находятся 270 151 человек.

За сутки в Москве медики диагностировали коронавирус в 3 818 случаях. Этот показатель практически на тысячу превышает данные прошлого дня. В столице с инфекцией госпитализированы 1 324 пациента. Суточный прирост заболевших по региону дал максимальное значение с 17 января. Ранее выше отметки в три тысяч новых инфицированный показатель поднимался только 1 мая.

Отметку 9 тысяч зараженных по стране показатель превысил впервые с 1 мая.

Количество заболевших коронавирусом в Петербурге продолжает расти.

Фото: Pixabay.com, оперштаб