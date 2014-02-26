Количество заболевших коронавирусом в Петербурге продолжает расти

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 418608 случаев заражения COVID-19.

За последние сутки на территории Петербурга выявили 709 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на 5 случаев больше, чем сутками ранее. Такие данные предоставил Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За сутки выздоровел 801 человек, еще 34 скончались. Общее количество активных больных составляет 27004 человека.

В Ленобласти выявлено 90 новых случаев, 69 выздоровели, 4 умерли. На данный момент болеют 1560 человек.

Ранее инфекционист подсчитал, сколько петербуржцев уже могли переболеть COVID-19. Его подсчеты сильно расходятся с официальной статистикой.

Фото: Piter.TV