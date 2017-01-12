Инфекционист подсчитал, сколько петербуржцев уже могли переболеть COVID-19

Проблема заключается в том, что иммунитет у переболевших держится около 6 месяцев.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев дал свой прогноз по развитию пандемии COVID-19. По мнению ученого, в Петербурге коронавирус перенесли как минимум 2 млн 450 человек, передал "РБК".

Если иммунитет от перенесенного заболевания составляет около полугода, то эти месяцы надо прибавить к декабрю 2020-го года, когда был прошлый подъем.

У нас, в Петербурге, переболело огромное число граждан. В прошлом году только госпитализированных было 245 тысяч человек. Это говорит о том, что в 2020 году переболело как минимум 2 млн 450 тыс. человек. Плюс к тому, зимой и весной нынешнего года сохранялся высокий уровень госпитализаций. К тому же, началась вакцинация. отметил Алексей Яковлев.

По примеру прошлого года летом можно ожидать снижение заболеваемости, а вот к осени ситуация может усложниться, так как у многих уже закончится иммунитет от перенесенной болезни. Кроме того, нельзя забывать о новых штаммах, из-за которых пандемия может усилиться. Бороться с их распространением практически невозможно.

Напомним, по официальным данным, в Петербурге зарегистрировали за весь период 417899 случаев заражения COVID-19.

Фото: Piter.TV

