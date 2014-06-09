В Минпромторге назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса

Эксперты объяснили как формируется показатель стоимости препарата.

В Минпромторге России назвали закупочные цены российских вакцин от коронавируса. Информация опубликована в "Российской газете". Чиновники уточнили, что предельная закупочная стоимость каждой дозы препарата "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" составляет 842 рубля, "КовиВак", созданного Центром имени Чумакова РАН, - 866 рублей, а "Спутник V" - 866,81 рубля.

Специалисты объяснили, что указанный показатель обосновывается в соответствии с зарегистрированной в ФАС ценой, а также возможностями производственных площадок по изготовлению вакцин. В настоящее время "Спутника V" выпускается семью компаниями, "ЭпиВакКорона" - тремя, "КовиВак" производится только на площадке разработчика.

Также известно, что выпуском вакцины для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" будут заниматься восемь предприятий. Стоимость препарата еще не определена.

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году.

Фото: Минздрав России