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Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году
Сегодня, 7:54
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lesjasap

Гинцбург: назальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году

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В НИЦ имени Гамалеи рассказали, когда начнутся клинические испытания препарата.

Александр Гинцбург заявил, что интерназальная вакцина от COVID-19 может быть зарегистрирована в 2022 году. Такое заявление директор НИЦ имени Гамалеи сделал в интервью для ТАСС. Эксперт подчеркнул, что разработанный препарат выйдет на фазу клинических испытаний в конце текущего года или начале следующего.

Ведутся работы по нескольким направлениям в части создания и совершенствования вакцин от COVID-19. Одно направление - это создание назальной формы вакцины. Сейчас ведутся ее доклинические исследования.

Александр Гинцбург, глава НИЦ имени Гамалеи

Ранее эксперт упоминал о том, что введение нозальной вакцины может быть двукратным.Однако специалисты не исключают и ее одноразовое использование. Преимущество данной формы вакцинирования заключается в том, что побочных эффектов практически не будет.

Создатели "Спутника V" допустили увеличение интервала между введением доз.

Фото: Совет Федерации России

Теги: александр гинцбург, назальная вакцина, ниц имени гамалеи
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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