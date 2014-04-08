Турция ужесточает локдаун с 7 мая

В магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных.

В Турции с 7 мая ужесточать условия локдауна из-за ситуации с коронавирусом. В частности сократят перечень товаров, которые можно приобрести в магазине. Об этом сообщили в циркуляре МВД республики.

Так, в магазинах будет разрешена торговля только основными продуктами питания, средствами гигиены и кормом для домашних животных. Все остальные товары попадают под запрет: одежда, игрушки, электроника, товары для автомобилистов и сада, в том числе и алкогольная продукция.

Помимо сокращения ассортимента, магазины перейдут на режим работы с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу, а в воскресенье они обязаны быть закрытыми. По мнению МВД, такие меры помогут избежать столпотворений.

Напомним, с 17 апреля в Турции введен полный локдаун из-за резко ухудшившейся обстановки с коронавирусом. Практически все заведения закрыты, транспорт работает с 50% наполняемостью, введен круглосуточный комендантский час. Гражданам разрешено выходить на улицу только по необходимости.

Ранее Piter.tv писал, что минздрав Турции одобрил использование вакцины "Спутник V". Решение приняли на основе исследования и оценки Комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию.

Фото: Piter.tv

