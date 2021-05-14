Анкара поддержит сектор Газа также, как поддержала Баку в Нагорном Карабахе.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке палестинцев Иерусалима Турцией. С соответствующей речью политик обратился к зрителям в речи, посвященной началу Ураза-байрама. Лидер Анкары отметил, что страна будет поддерживать сектор Газа с той же решимостью, с которой поддерживала борьбу Азербайджана "за освобождение земель от оккупации" в противостоянии с Арменией.

Мы разгневаны гнетом террористического государства Израиль. Израиль перешел все границы. Сегодня мы приступаем к действиям против угнетения в палестинских городах и Иерусалиме. С той же решительностью, с какой мы защищали нашу сирийскую границу. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер заметил, что провел переговоры с главами правительств и президентами 19 стран по ситуации, которая сейчас складывается в палестинском анклаве - секторе Газа.

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу.

Видео: YT / Anadolu Ajansı