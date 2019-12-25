Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

Объект расположен на границе с сектором Газа.

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химическому заводу. Боевое крыло радикального движения палестинского анклава утром 14 мая сообщило об атаке на объект в еврейском государстве. Информацию разместили журналисты телеканала Al Jazeera. По данным источника, атакованное производство расположено на территории кибуца Нир-Оз. Объект пострадал в ходе воздушного обстрела при помощи дрона. Завод расположен на границе с сектором Газа.

Напомним, что вечером 10 мая произошла эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. Причиной стало решение суда еврейского государства о возвращении квартала Шейх-Джарах Израилю. В рамках этого постановления власти должны в принудительном порядке выселить несколько арабских семей. На протяжении четырех дней ведутся непрерывные ракетные обстрелы. Утром 14 мая ЦАХАЛ заявил о поражении более 650 террористических целей внутри сектора Газа. Из палестинского анклава по Израилю было отправлено более 1750 боеголовок.

Sky: в Газе и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор.

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