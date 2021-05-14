Sky: в Газе и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в сектор

В ЦАХАЛ опровергли данные о наступлении на палестинский анклав.

Sky News Arabia: в Секторе Газа и Израиле опровергли информацию о начале вторжения в палестинский анклав. Ранее пресс-служба ЦАХАЛ заявила о том, что воздушные и наземные силы "атакуют" регион. Позже от местных СМИ поступили данные о том, что войска еврейского государства якобы штурмуют прибрежную территорию. Однако в палестинских спецслужбах нашли эти данные не соответствующими действительности. Такую же позицию высказал официальный представитель Армии обороны Израиля Авихай Эдри.

Опровергаем информацию ряда СМИ о наземном вторжении в сектор. Авихай Эдри, официальный представитель ЦАХАЛ

Напомним, что заявления о нападении сил ВВС Израиля совпали с массированными атаками по анклаву Палестину. Около полуночи за 15 минут по сектору Газа военные запустили около сотни авиаударов. К ним присоединились силы артиллерии. Местная палестинская группировка отдала приказ своим бойцам готовиться "к встрече с врагом". В ХАМАС уточнили, что наземная операция по вторжению Израиля даст им возможность "убить и пленить еще больше врагов". Также обстрелу подверглись еврейские города Ашкелон и Сдерот.

По Израилю за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет.

Видео: TG / Военный обозреватель