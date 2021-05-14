Уточнен ущерб еврейскому государству от воздушной атаки палестинцев.

По Израилю за четыре дня выпустили более 1,7 тысячи ракет. Об этом в Twitter-аккаунте сообщили военные из ЦАХАЛ. По уточненным данным, сектор Газа направил на территорию еврейского государства не менее 1750 боеголовок. К настоящему времени погибшими считаются семеро израильтян, ранеными - 523 жителя страны. Также материальный ущерб причинен школе, больнице и нескольким жилым зданиям.

В ответ Армия обороны Израиля поразила более 650 террористических целей, включая пусковые ракетные установки, 10 тоннелей, более 100 боевиков. пресс-служба ЦАХАЛ

Ранее Минздрав анклава Палестины заявил о том, что с понедельника жертвами воздушного обстрела стали 109 местных жителей, включая 28 детей и 15 женщин. Более 620 человек пострадали.

Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии.

Видео: TG / Военный обозреватель, Военный Осведомитель