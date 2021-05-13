Массовые антиизраильские манифестации прошли в Германии

Одна из акций прошла в Бремене, почти 1,5 тысячи человек под флагами Палестины и Турции требовали от Израиля прекратить огонь по сектору Газа.

Массовые антиизраильские манифестации прошли в четверг и вечером в среду в Германии. Против самых радикально настроенных активистов полиция была вынуждена применить спецсредства, есть задержанные. Об этом сообщили местные СМИ.

Ситуация на границе Израиля и сектора Газа резко обострилась вечером 10 мая – ракетные обстрелы идут почти непрерывно. По последним данным, в Израиле погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. В ответ Израиль нанес авиаудары по сектору Газа. В Газе погибли 87 человек.

Одна из акций прошла в Бремене, почти 1,5 тысячи человек под флагами Палестины и Турции требовали от Израиля прекратить огонь по сектору Газа. Об этом сообщила газета Die Welt.

В Ганновере на улицы вышли около 550 человек, были попытки сжечь флаги Израиля, два человека задержаны, им грозят штрафы за осквернение иностранных государственных символов. В городе Гельзенкирхен около 200 демонстрантов с флагами Палестины, Турции и Алжира скандировали шовинистские лозунги. Об этом сообщил таблоид BILD.

Ранее в Бонне была усилена охрана иудейских религиозных объектов после того, как во вторник несколько молодых людей развели огонь у входа в синагогу, а напротив валялся подоженный бело-синий флаг.

В Берлине на акции протеста пропалестинских активистов пострадали 16 полицейских.

Накануне вечером в Израиле начались беспорядки.

Видео: YouTube / Marwan Al Esh