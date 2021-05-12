В Израиле начались беспорядки

Израильтяне громят магазины арабов и кричат расистские лозунги.

Десятки представителей еврейской молодежи устроили марш в городе Бат-Ям и стали громить арабские магазины. Бунтующие били стекла и кричали расистские лозунги. Об этом сообщило издание "Гаарец".

Представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман подтвердил РИА Новости, что в Бат-Яме "нарушение общественного порядка". Полицейские делают все необходимое, чтобы урегулировать ситуацию.

RT сообщил, что в Бат-Яме израильтяне толпой избили мотоциклиста. Полицейские не смогли вовремя прийти ему на помощь.

Перед этим в среду беспорядки произошли в городе Лод, где большая часть населения – арабы. Протестующие разгромили местный рынок и здание религиозной еврейской школы

Ранее стало известно, что десятки ракет запустили из сектора Газа в сторону израильских городов.

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