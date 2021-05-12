Десятки ракет запустили из сектора Газа в сторону израильских городов

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 12 мая вечером.

Из сектора Газа в сторону израильских городов запустили десятки ракет. Об этом сообщило РИА Новости. Ранее местные СМИ сообщили, что военное крыло движения ХАМАС "Бригады аль-Кассам" атаковало территорию Израиля 130 ракетами.

По данным МИД Израиля, в Сдероте погиб шестилетний ребенок из-за попадания ракеты в дома.

В свою очередь, ВВС Израиля нанесли авиаудар по многоэтажному зданию в секторе Газа и почти полностью разрушили его.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа резко обострилась 12 мая вечером.

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