ХАМАС объявило о пуске более 130 ракет по израильским городам

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.
Удары стали ответом на гибель ряда командиров и на разрушение 16-этажкого здания в центре сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.
С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они начались после беспорядков у мечети Аль-Акса, тогда пострадали 700 палестинцев.
Согласно данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев.
Ранее в Израиле два человека погибли после попадания снаряда в автомобиль.
Видео: TG / Военный Осведомитель
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