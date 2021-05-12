ХАМАС объявило о пуске более 130 ракет по израильским городам

Удары стали ответом на гибель ряда командиров и на разрушение 16-этажкого здания в центре сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске 130 ракет в направлении израильских городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. Об этом сообщила радиостанция Saut Al-Aqsa.

Удары стали ответом на гибель ряда командиров и на разрушение 16-этажкого здания в центре сектора Газа в результате обстрелов со стороны Израиля.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они начались после беспорядков у мечети Аль-Акса, тогда пострадали 700 палестинцев.

Согласно данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев.

Ранее в Израиле два человека погибли после попадания снаряда в автомобиль.

Видео: TG / Военный Осведомитель