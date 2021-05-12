Третий военнослужащий, находившийся в машине, выжил.

В Израиле два человека погибли после попадания снаряда в автомобиль. Об этом сообщил в Twitter-аккаунте глава Службы скорой помощи Маген Давид Адом Эли Бин. Мужчина уточнил, что скончались двое из трех пострадавших военнослужащих. В их транспортное средство попал противотанковый снаряд. Боеголовка была запущена из сектора Газа. Ранее было известно о трех раненых. Их эвакуировали с места событий при помощи вертолета в больницу Барзилай.

Двое израильтян были смертельно ранены и еще один пострадал при запуске противотанкового снаряда из северной части сектора Газа в сторону Израиля. Военное крыло ХАМАС ответственно за обстрел. Маген Давид Адом, директор Службы скорой помощи Израиля

Напомним, что ситуация между палестинским анклавом и еврейским государством обострилась вечером 10 мая. ХАМАС выпустил по территории Израиля из Газы порядка 600 ракет. Около 200 из них перехватила ПВО "Железный купол". а два следующих дня от обстрела в секторе Газа погибли более 30 человек, включая 10 детей. Еще 203 человека пострадали. От еврейского государства жертвами стали пятеро человек, более 200 ранены.

ХАМАС выпустила в сторону Тель-Авива десятки ракет.

Видео: Telegram/Военный Осведомитель