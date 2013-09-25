ХАМАС выпустила в сторону Тель-Авива десятки ракет

Движение "Хамас" выпустил в направлении Тель-Авива 130 ракет, сообщает Reuters. По данным СМИ, в результате атаки пострадали минимум один человек.

Ранее палестинское исламистское движение "Хамас" выступило с заявлением, что нанесет ракетный удар по израильскому городу, если Иерусалим продолжит обстреливать здания в Секторе Газа.

Евросоюз призвал стороны палестино-израильского конфликта остановить насилие, а также назвал неприемлемыми ракетные обстрелы гражданского населения Израиля.

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