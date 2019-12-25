Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от коронавируса за сутки

Всего от COVID-19 в стране умерло почти 280 тысяч человек.

Индия установила новый антирекорд по приросту смертности от COVID-19 за сутки. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, за сутки от коронавируса и его последствий умерли 4329 человек. Общее число зараженных COVID-19 в стране превышает 25 миллионов. Вторые сутки подряд оперативным штабом фиксируется прирост заболевших до 300 тысяч.

Общее число летальных исходов приближается к 280 тысячам.

На сегодняшний день в Индии вакцинировались от COVID-19 почти 185 миллионов человек. Это приблизительно составляет 13 процентов населения страны.

Ранее в Минздраве призвали россиян не ждать третьей волны COVID-19 и привиться.

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